Grande successo per la prima edizione delle “Isole della Salute” che si è tenuta domenica a Polla grazie all’organizzazione della locale sezione della Croce Rossa Italiana.

Una giornata ricca di attività per adulti e bambini che hanno partecipato con entusiasmo e interesse, apprezzando l’iniziativa che ha avuto come fine quello di approfondire attraverso giochi e attività interattive temi sensibili come l’educazione alimentare, gli stili di vita sani, l’educazione stradale, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e la sensibilizzazione alla donazione del sangue.

Per l’occasione le “Isole della Salute” hanno ricevuto anche la visita e l’apprezzamento da parte del sindaco Massimo Loviso.

“Un ringraziamento speciale va ai volontari della Croce Rossa Italiana del gruppo di Polla, sempre preparati e instancabili, che con impegno e tanto lavoro alle spalle hanno reso possibile questo evento. Grazie anche al Comune di Polla, alla Fitwalking Polla – Asd Podistica Pollese e alla U.S. Pollese 1923 per il supporto e il materiale messo a disposizione, che hanno contribuito a rendere l’iniziativa un vero successo. È stato meraviglioso vedere la curiosità di conoscere e confrontarsi sui numerosi argomenti preparati con dedizione dai volontari. Tutti i partecipanti hanno trovato l’iniziativa interessante e educativa, esortandoci a continuare in questa direzione. Non possiamo che ringraziare di cuore i numerosi presenti e invitarvi a seguirci per la prossima iniziativa!” fanno sapere dalla CRI di Polla.