Furto in un distributore di carburante a Polla. Ladri sradicano la colonnina dei pagamenti
Ladri in azione nella notte a Polla, lungo la Strada Statale 19, ai danni del distributore di carburante “Addesso Station”.
Ignoti sono riusciti a sradicare la colonnina nella quale si inseriscono le banconote per il rifornimento self-service. Ingenti i danni arrecati all’attività, la banda è fuggita con il denaro contante dopo aver messo a segno il colpo.
Amarezza per il titolare del distributore alla scoperta di quanto accaduto. Non gli è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri.
I militari della Compagnia di Sala Consilina hanno avviato le indagini per risalire a chi ha agito. Potranno essere utili anche le immagini del sistema di videosorveglianza.