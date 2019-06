Ha preso il via l’attività di opposizione consiliare del gruppo “Salesi” capeggiato da Domenico Cartolano che ha inviato tre formali richieste al sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone chiedendo intervento tempestivi.

Una delle richieste riguarda il ripristino dell’area dei Giardinetti di via Garibaldi attualmente area di sosta per il trasporto urbano. “L’Amministrazione, qualche anno fa – scrive il gruppo Salesi – decise di far stazionare i pulmini destinati al trasporto pubblico nei giardinetti di Via Garibaldi. Tale decisione, non giustificata da alcuna esigenza particolare dal momento che vi erano, nei pressi, altri spazi disponibili, si è rivelata dannosa ed in contrasto con le esigenze della popolazione che infatti ha sostanziato un cambio di destinazione d’uso dell’area, dal momento che, da spazio destinato esclusivamente al tempo libero e allo svago di bambini, adulti ed anziani è stato trasformato in parcheggio con pericolo per l’incolumità e la salute dei cittadini, costretti a convivere con i gas di scarico dei bus e con le manovre degli stessi”.

I consiglieri Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino, quindi, chiedono di “ripristinare la destinazione d’uso originaria dell’area a giardino pubblico con l’eliminazione immediata del parcheggio dei pullman e la rimozione della sbarra mobile”.

Una richiesta arriva, inoltre, per la trasmissione in diretta streaming del Consiglio comunale. “Chiediamo che venga garantita la più ampia partecipazione dei cittadini – scrivono – attraverso la diffusione dei lavori del Consiglio a mezzo diretta Facebook, come avvenuto per il primo Consiglio del 4 giugno. Chiediamo di avviare i lavori dello streaming del Consiglio per cui nella precedente consiliatura si era approvata una bozza del regolamento”.

Infine, i consiglieri di opposizione chiedono interventi in merito alla messa in sicurezza e al recupero e rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele.

“Chiediamo – dichiarano – di prendere visione ed estrarre copia, anche mediante supporto informatico, del progetto di realizzazione dei lavori nonché di conoscere, con la massima urgenza, vista l’imminenza dell’inizio del lavori, la tipologia di materiali che sarà impiegata nei lavori di rifacimento della pavimentazione e se saranno riallocate, a termine dei lavori, le panchine in marmo già presenti lungo il Corso”.

– Claudia Monaco –