La seconda sezione del Tar di Salerno ha accolto la richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di sospensione della convenzione adottato dall’Asl Salerno nei confronti dell’Associazione Croce Azzurra di Agropoli. La decisione dell’azienda sanitaria era sorta dopo il coinvolgimento delle ambulanze durante il corteo celebrativo della vittoria di Franco Alfieri come sindaco di Capaccio Pestum.

Dopo il decreto del Tribunale Amministrativo, però, i mezzi della Onlus sono rientrati presso le postazioni in cui fino a pochi giorni fa avevano prestato servizio, tra cui Licinella di Capaccio Paestum, Agropoli e Santa Maria di Castellabate.

Per i giudici del Tar il provvedimento, disponendo la sospensione del rapporto, “è suscettibile di arrecare alla ricorrente pregiudizio immediato non riparabile nelle more della trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale”.

La trattazione collegiale in camera di Consiglio è stata fissata per il prossimo 10 luglio.

– Chiara Di Miele –

