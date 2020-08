Il tragico incidente stradale che all’alba di questa mattina ha macchiato di sangue via Nazionale a Trinità di Sala Consilina fa emergere la particolare pericolosità del tratto di strada interessato. A perdere la vita dopo uno scontro con un furgone è stato il 23enne di Buonabitacolo Mario Monaco, a bordo della sua Peugeot 2008 con una ragazza di Padula e una di Casalbuono.

I residenti della zona hanno dunque avuto un amaro risveglio, ma non si tratta della prima volta che proprio quel punto, a pochi passi da un incrocio, diventi d’improvviso scenario di drammatici incidenti.

Un cittadino, Antonio Priore, fa dunque appello alla sensibilità del sindaco di Sala Consilina e degli amministratori affinchè si facciano portavoce con gli Enti di competenza per tentare di arginare il problema e dare la giusta priorità alla sicurezza stradale e all’incolumità di chi vive in quella zona.

“Chiedo all’Amministrazione – dichiara Antonio Priore attraverso Ondanews – che si attivi concretamente, magari a posizionare delle bande rumorose o qualcosa che faccia rallentare il traffico. Siamo stanchi di vivere in ansia per noi ed i nostri familiari anche quando ci spostiamo a piedi in questa frazione“.

“Vivo in questo punto di Trinità da tantissimi anni – conclude – e di incidenti gravi ne ho visti tanti. Stamattina mi si è spezzato il cuore“.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

3/8/2020 – Tragico scontro tra un’auto e un furgone a Trinità di Sala Consilina. Un morto