Sala Consilina: pronto per l’apertura, a 10 anni dalla posa della prima pietra, il canile comprensoriale

A dieci anni dalla posa della prima pietra, avvenuta nel 2009 e dopo tante polemiche il canile comprensoriale, ubicato in via Marrone a Sala Consilina, è quasi completato e a breve sarà funzionante.

Come sottolineato più volte dal presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, i lavori del canile erano a carico dei Comuni del territorio che non potendo sostenere l’ingente spesa hanno affidato il completamento all’Ente.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo che alcuni anni fa sembrava irraggiungibile – spiega Accetta – Avendo ricevuto la delega dai Comuni, la Comunità Montana avviò le procedure per realizzare questa opera con la ricerca di un sito, l’acquisto e il finanziamento. Per quest’ultimo ha ricevuto dalla Regione Campania un contributo che, ancora oggi, non è stato concesso in saldo. Le difficoltà sono state tante, la maggiore è stata quella economica in quanto l’Ente si è dovuto far carico di tutto e non potendo più far fronte alla spesa per il completamento, di fronte alla indisponibilità manifestata da gran parte delle Amministrazioni, ha deciso di procedere con l’affidamento dei lavori all’unica impresa che ha partecipato alla gara, la ditta Impresim s.r.l. di Angelo Caputo di Padula che avrà anche la gestione per 20 anni“.

Il Presidente ha anche sottolineato che “i lavori non sono del tutto completi ma la società di gestione lo farà nei prossimi mesi. La parte realizzata, ambulatorio e il primo box, è stata visionata e autorizzata dall’ASL di Salerno che, nei prossimi giorni, allestirà le attrezzature per due sale operatorie e per gli uffici“.

– Annamaria Lotierzo –

Articolo correlato:

10/08/2017 – Canile comprensoriale a Sala Consilina. Accetta:”Chiederemo alla ditta di accelerare i lavori”

21/04/2015 – Sala Consilina: il canile comprensoriale verso l’apertura

28/12/2013 – Comunità Montana Vallo di Diano. Bando per completamento e gestione del canile comprensoriale