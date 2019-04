Mancano loculi nel cimitero di Buccino. Al via progetto di ampliamento da 1 milione di euro

Il Comune di Buccino, attraverso una delibera di Giunta, ha iniziato la valutazione di progetti di completamento del cimitero comunale.

La decisione si è resa necessaria poichè la disponibilità dei loculi sarebbe ormai limitata. Da qui, la necessità di un intervento che punti all‘aumento dell’offerta di strutture funerarie.

Si tratta di un investimento di quasi un milione e mezzo di euro per lavori edili, in particolare per la realizzazione di 672 loculi, 144 ossari, 8 cappelle al rustico ed un locale dotato di bagni. Previste, inoltre, le urbanizzazioni per rendere le nuove opere funerarie perfettamente funzionali come una rete di smaltimento delle acque piovane, rete idrica e pubblica illuminazione nonché l’arredo urbano cimiteriale composto da spazi verdi, fontanine e beverini. La proposta non prevede la gestione dei servizi necroforici né quelli di guardiana, pulizia e verde pubblico.

L’ idea non graverebbe sul bilancio del Comune essendo un project financing ed è garantito dai flussi di cassa previsti dalla concessione dell’opera.

“Vi è stata una manifestazione di interesse che l’Amministrazione comunale ha accolto ben volentieri – ha dichiarato il sindaco Nicola Parisi – adesso partirà la procedura per il project financing e sulla base dello studio di fattibilità sarà pubblicato un bando pubblico per scegliere il progetto più soddisfacente, rispettando le procedure previste per gli appalti pubblici. Contiamo di iniziare i lavori già tra settembre e ottobre, così da sistemare al meglio il cimitero”.

– Serena Picciuolo –