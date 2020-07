Sala Consilina: perde il controllo dell’auto e si ribalta davanti ad un’abitazione. Ferita una ragazza

Paura questa notte in località Fonti a Sala Consilina dove una ragazza di Padula alla guida della sua auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a finire nella recinzione di un’abitazione lungo la Strada Statale 19. La Lancia Y, dopo aver sbandato, si è ribaltata.

La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

Rimuovere l’auto, a causa della posizione in cui è finita dopo l’incidente, è stato possibile soltanto grazie all’intervento di un’autogru del Soccorso Stradale Menafra di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –