Nuovo caso di Coronavirus ad Agropoli. E’ un uomo rientrato da una vacanza che non ha avuto contatti in città

Un caso di positività al Covid-19 si registra ad Agropoli. Ad annunciarlo è il sindaco Adamo Coppola che chiede collaborazione alla popolazione.

Si tratta di un uomo che tornando da una vacanza ha avvertito i sintomi dell’infezione.

E’ stato in isolamento presso la sua abitazione e dopo il tampone è risultato positivo al virus. In città non ha avuto alcun contatto, così come afferma il primo cittadino.

“Dato che abbiamo nuovamente un caso in città – spiega Coppola – dobbiamo alzare il livello di guardia e quindi vi chiedo di utilizzare la mascherina anche all’aperto. E’ una misura necessaria. Mi rendo conto che è un po’ fastidioso, ma l’utilizzo della mascherina non è così pesante e credo sia un primo modo per mettere la città in sicurezza. Ma non ci possiamo fermare perchè un rallentamento oggi potrebbe metterci in ginocchio. Tutti insieme se abbiamo volontà di collaborare affronteremo la cosa nella miglior maniera possibile“.

– Chiara Di Miele –