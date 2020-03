“Assistenza domiciliare ad anziani malati e disabili” è il nuovo corso di formazione gratuita che si svolgerà presso la Scuola Socrates di Sala Consilina nell’ambito delle I.T.I.A. (Intese Territoriali di Inclusione Attiva).

Il corso, della durata di 200 ore, prevede una Indennità di Partecipazione di circa 1600 euro (8,50 euro/ora).

I destinatari degli interventi sono le famiglie e le persone residenti nel territorio dell’Ambito S10. La selezione, rivolta ad ambosessi, sarà effettuata innanzitutto in base al reddito (reddito più basso, maggior punteggio).

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo mediante procedura online collegandosi al sito www.pianosociales10.it sulla homepage, alla sezione Bandi in scadenza/Progetto ITIA. In tal modo la domanda sarà indirizzata automaticamente al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, Via Mezzacapo n. 251 – 84036 Sala Consilina (SA) e potrà essere presentata secondo le modalità riportate online.

La formazione prevista è al passo coi tempi, prova ne è il fatto che al già ricco programma del corso è stato aggiunto un modulo su “Igiene e Prevenzione del Covid-19”.

Il titolo può essere utilizzato per avere dei crediti formativi per diventare più facilmente e in minor tempo Operatore Socio Sanitario in quanto la scuola è specializzata in tale ambito ed opera in convenzione con la ASL Salerno. I comuni del Consorzio Sociale S10 sono Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Petina, Pertosa, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.

Il corso si svolge nell’ambito del Progetto “CENTRO TERRITORIALE I.T.I.A – AMBITO S10”, finanziato a valere sull’Avviso pubblico “I.T.I.A. – Intese territoriali di inclusione attiva” – POR Campania FSE 2014-2020 – Asse 2 – O.S. 6 Azioni 9.1.2 e 9.1.3 – O.S. 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2- D.D. n. 191 del 22.06.2018.

– Chiara Di Miele –