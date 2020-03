Piaggine chiude ai paesi in quarantena del Vallo di Diano. Accetta scrive al Prefetto:”Prenda provvedimenti”

Il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, scrive al Prefetto di Salerno in un momento delicato per il comprensorio e dopo l’emanazione da parte del sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo, dell’ordinanza che vieta alle attività commerciali sul territorio comunale di rifornirsi da distributori provenienti dai paesi in quarantena a causa del Covid-19, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano.

“In questi giorni tanto difficili per il nostro Paese e per il territorio del Vallo di Diano, – scrive Accetta – mi corre l’obbligo di sottoporre alla Sua attenzione l’ordinanza del Sindaco del Comune di Piaggine, con la quale, in modo del tutto arbitrario e a nostro avviso illegittimo, oltre che irriguardoso e offensivo, viene stabilito il divieto di approvvigionamento da e per i comuni in quarantena del Vallo di Diano (Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano). Pur comprendendo la preoccupazione, che è di ciascuno di noi, e le incertezze del quadro normativo, peraltro comprensibili in un momento così eccezionale, non ritengo concepibile da nessun punto di vista emettere provvedimenti di tale natura“.

Il presidente della Comunità Montana invita il Prefetto, anche a nome dei colleghi sindaci dell’intero territorio valdianese, “ad esaminare il caso in oggetto e a prendere i provvedimenti che riterrà necessari“.

– Chiara Di Miele –

