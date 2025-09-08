Giuseppe Conte a Napoli ufficializza la candidatura a Presidente della Regione Campania di Roberto Fico.

“Sono qui in una veste inedita, quella di presentatore – le parole del leader M5S – E la presentazione deve essere breve. Ci sono regole particolari per fare politica nel M5S, poi però l’affetto delle persone perbene ci ripaga”.

Sono stati i Quartieri Spagnoli la prima tappa di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania sotto le insegne di quel Campo Largo tra Pd e M5s.

“Finalmente – ha aggiunto Conte – è arrivato il momento per cui abbiamo lavorato. Noi del M5s siamo stati i più silenziosi e il mio ringraziamento va alla mia comunità. Avete dato una grande prova di compattezza e serietà, di lavorare insieme per dare alla Campania un progetto serio e credibile allargato a forze politiche, sociali e culturali. Quello che è stato un ruscello ora è un fiume che vuole sfociare in mare aperto”.

Conte ha poi detto che sarà una “stagione di giusto rinnovamento”.

Infine, un riferimento anche al Presidente uscente Vincenzo De Luca: “Sarebbe folle non incontrarlo. Se De Luca avesse avuto la possibilità di fare il terzo mandato lo avrebbe fatto e lo scenario sarebbe stato diverso. Punto”.

