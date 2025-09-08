A Sant’Arsenio a partire dalle 2.00 della notte tra il 10 e l’ 11 settembre si svolgerà un intervento di disinfestazione adulticida.

Sarà eseguito da personale specializzato con automezzi e attrezzature idonee, utilizzando prodotti autorizzati dal Ministero della Salute a base di piretroidi di sintesi a basso impatto ambientale.

Durante il trattamento i cittadini sono invitati a tenere chiuse porte e finestre, ritirare panni stesi e chiudere i balconi, coprire con teli protettivi piante aromatiche, gabbie, voliere e contenitori di alimenti per animali domestici ed evitare di transitare o sostare in prossimità dei mezzi operativi.