Il Pd ha ufficializzato i candidati Presidenti del centrosinistra alle Elezioni Regionali che si svolgeranno in autunno. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram della pagina dem contenente la lista dei candidati della coalizione. In Campania il candidato alla Presidenza è Roberto Fico.

Poi figurano Matteo Ricci nelle Marche, Pasquale Tridico in Calabria, Eugenio Ciani in Toscana, Antonio Decaro in Puglia e Giovanni Manildo in Veneto.

Nel posti si legge: “Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone, mentre la destra litiga per le poltrone“.

La candidatura di Fico nasce da un accordo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle in corso da tempo. Il Presidente uscente Vincenzo De Luca nei giorni scorsi ha storto il naso a riguardo.

Napoletano, 51 anni, Roberto Fico dal 2018 al 2022 è stato presidente della Camera dei deputati nella XVIII legislatura. Nel 2005 aveva fondato a Napoli uno dei 40 meetup “Amici di Beppe Grillo”, sulla scia dei quali nacque il Movimento 5 Stelle.

Nel 2010 si è candidato come Presidente della Regione Campania ottenendo l’1,35% dei voti. Nel 2011 si è candidato a Sindaco di Napoli ottenendo l’1,38% e non superando il primo turno. Nel dicembre 2012 è primo alle Parlamentarie del M5S nella Circoscrizione Campania 1 e, grazie alle 228 preferenze ottenute sulla rete, viene candidato come capolista nella circoscrizione ed eletto nella XVII legislatura della Repubblica Italiana alla Camera alle Politiche del 2013. E’ stato presidente della Commissione di vigilanza Rai. Avendo raggiunto il limite dei due mandati, non si è ricandidato alle Politiche anticipate del 2022.