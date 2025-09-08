Tumore testa-collo. Dal 15 al 20 settembre screening gratuito all’ospedale di Vallo della Lucania
Anche quest’anno come per le edizioni precedenti l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, sempre sensibile alla prevenzione oncologica, aderisce alla Make Sense Campaign, campagna di prevenzione dei tumori testa-collo, promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo, di cui in Italia è promotore l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc).
Dal 15 al 20 settembre sarà possibile accedere presso l’ambulatorio situato al 7° piano per sottoporsi a visita specialistica gratuita dalle ore 10 alle 12.
Le visite saranno possibili senza prenotazione, in ordine di arrivo.
Quando si parla di tumori della testa e del collo la diagnosi precoce è un fattore fondamentale per la sopravvivenza dei pazienti.
L’équipe di Otorinolaringoiatria, diretta dal dottore Giovanni Rodio, sarà pronta ad accogliere quanti vorranno sottoporsi allo screening.