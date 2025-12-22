Lieto fine per Marco Giosa, 23enne di Tito scomparso l’11 dicembre da Roma, in zona Pietralta, dove vive come studente fuorisede.

Fortunatamente il giovane sta bene.

Secondo quanto ricostruito dai genitori che ne avevano denunciato la scomparsa, Marco, dopo aver parlato con la sorella riferendo che avrebbe avuto degli attacchi di panico, aveva spento il cellulare e fatto perdere le sue tracce.

