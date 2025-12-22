Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli questa mattina nel piazzale antistante l’ASL nel rione Pescara hanno denunciato un egiziano di 30 anni che era intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

Il 30enne ha minacciato anche gli automobilisti per farsi pagare l’offerta e avrebbe danneggiato anche l’impianto dei biglietti del parcheggio che non erogava.

L’egiziano è stato fermato e denunciato e sanzionato per oltre 1000 euro, inoltre nei suoi confronti è stato applicato il Daspo.

La presenza dell’uomo inquietava da diversi giorni gli automobilisti della zona a causa del suo atteggiamento violento.