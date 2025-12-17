Ore di apprensione a Tito per la scomparsa di Marco Giosa, di 23 anni. Il giovane si sarebbe allontanato l’11 dicembre da Roma, in zona Pietralta, dove viveva come studente fuorisede.

A lanciare l’appello per ritrovarlo sono stati i familiari, i quali ne hanno denunciato la scomparsa e si sono rivolti al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv.

Secondo quanto ricostruito dai genitori, Marco dopo aver parlato con la sorella, riferendo che avrebbe avuto degli attacchi di panico, ha spento il cellulare facendo perdere le sue tracce.

Marco è alto 1,78 metri, ha i capelli neri leggermente mossi e gli occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una felpa verde, un giubbotto nero, pantaloni bianchi e stivaletti neri.

Sembrerebbe, inoltre, che il giovane sia stato avvistato a Cologno Monzese e a Torino.

Chiunque pensi di aver incrociato Marco o sia in possesso di informazioni utili è invitato a mettersi subito in contatto con il 112 o rivolgersi al numero 388-1894493.