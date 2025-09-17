E’ stata ritrovata oggi pomeriggio ad Abriola, in località Arioso, l’auto di Nunzio Sblendido, il 34enne scomparso da lunedì mattina mentre si trovava a Potenza, dove si reca per lavoro.

La Citroën C3 nera targata EC246TD a bordo della quale si era allontanato è stata trovata chiusa e senza chiavi nel corso delle serrate ricerche che in queste ore si stanno svolgendo per riportare Nunzio a casa dai familiari che vivono giorni di forte apprensione.

Lunedì era atteso a casa per il pranzo, ma verso le 13 ha inviato un messaggio al fratello e da quel momento il suo telefonino risulta spento. Questo è stato l’ultimo contatto avuto con la famiglia.

Nunzio Sblendido, che vive ad Abriola, al momento della scomparsa indossava una polo blu, jeans, scarpe da ginnastica chiare.

Proseguono senza sosta le ricerche da parte dei Carabinieri e della Polizia a cui la famiglia ha sporto denuncia di scomparsa fin dalle prime ore.

