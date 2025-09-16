Potenza: ore di apprensione per la scomparsa di Nunzio Sblendido. Appello per ritrovarlo
Ore di apprensione per la scomparsa di un 35enne del potentino.
Annunziato Sblendido, detto Nunzio, di Abriola ma lavoratore a Potenza, ha fatto perdere le sue tracce dal capoluogo.
Nunzio è alto 1.76, ha capelli e occhi castani scuri. E’ uscito di casa con la sua auto, una Citroën C3 nera targata EC246TD.
Ieri era atteso come sempre a pranzo per le ore 14, ma l’ultimo contatto con i familiari risale alle 13 e da allora il suo cellulare risulta spento.
La famiglia chiede aiuto nel ritrovare il proprio caro.