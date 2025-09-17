Nuovi controlli della Guardia Agroforestale Italiana.

Questa mattina, infatti, gli operatori Carmine Gentile e Alessandra Rufrano, durante un monitoraggio a Petina, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro un deposito adibito ai mezzi della nettezza urbana colmo di immondizia, oli esausti, elettrodomestici e vari materiali inquinanti.

Le sostanze si raccolgono anche nelle griglie di scolo inquinando il sottosuolo delle acque bianche.

Pertanto la Guardia Agroforestale Italiana chiede l’intervento urgente delle Autorità preposte.