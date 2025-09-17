Drammatico incidente stradale a Pontecagnano Faiano in via Lago Lucrino.

Un 20enne di Olevano sul Tusciano, per cause da accertare, ha perso il controllo del fuoristrada andando a sbattere contro alcuni blocchi di cemento posizionati al margine della strada.

Il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Purtroppo l’impatto non gli ha lasciato scampo e ha perso la vita sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI giunti sul posto in ambulanza.

Le Forze dell’Ordine dovranno ricostruire la dinamica del tragico schianto.