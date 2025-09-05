Ritrovata in A2 del Mediterraneo un’auto rubata a Polla nella notte
E’ stata ritrovata lungo l’A2 del Mediterraneo una Fiat Panda rubata nella notte a Polla.
I poliziotti della Sottosezione della Stradale di Sala Consilina hanno scoperto il veicolo abbandonato in autostrada.
La Panda era stata portata via nei pressi del distributore di carburante dove, sempre in nottata, è stato messo a segno un furto con lo sradicamento della colonnina riservata ai pagamenti per il rifornimento self service.
I Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina, indagano sul probabile collegamento tra i due colpi messi a segno sul territorio pollese.