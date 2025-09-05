E’ stata messa in fuga una banda di ladri, probabilmente composta da 4 persone, che ieri ha tentato un furto a Battipaglia.

Col volto travisato, hanno cercato di sradicare la saracinesca di un bar tabacchi quando sono stati messi in fuga dall’allarme e dal nebbiogeno antifurto che ha offuscato la visuale.

Pare che la banda si sia mossa a bordo di un’Audi scura, stessa tipologia di mezzo che è stata utilizzata spesso e di recente per mettere a segno altri colpi.

Aumenta la tensione tra commercianti e abitanti i quali chiedono maggiore sicurezza. Nel frattempo i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, giunti repentinamente sul posto, stanno raccogliendo elementi utili per risalire ai malviventi.