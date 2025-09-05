“Palummella” del compianto Maestro Enzo Polito è stata parte integrante della colonna sonora del docu-film andato in onda ieri sera su Rai 2 dal titolo “C’era una volta Napoli”.

Il lavoro di Ciro Ippolito, supportato dal critico Marco Giusti, ha esplorato il cinema napoletano attraverso un viaggio nella città, ripercorrendo la storia della settima arte partenopea, dai primi del Novecento fino ai film di Mario Merola e dello stesso Ippolito.

A ringraziare Ippolito per l’omaggio a Polito è stato Francesco, sassofonista e figlio del noto musicista di Sala Consilina. “E’ una grande persona e regista che ho avuto il piacere di conoscere da poco – afferma -. Tra le musiche anche ‘Palummella’ dal cd ‘Enzo Polito & Polito Band in Concerto Napoletano’. Grazie per questa collaborazione ed opportunità Ciro! Un ringraziamento speciale a Federico Luongo“.

“C’era una volta Napoli” è disponibile anche su Rai Play.

Il Maestro Enzo Polito è scomparso nel 2022 all’età di 68 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel Vallo di Diano. E’ stato uno tra i più prestigiosi musicisti del panorama artistico nazionale. Maestro di pianoforte, didattica della musica, vocal coach, cantante, pianista, fisarmonicista, arrangiatore, compositore e produttore artistico, ha collaborato con le maggiori case discografiche italiane. Ha prestato la voce per sigle di famosi cartoon degli anni ’80 (Mazinger, Astroganga, Mazinga Z) e con il gruppo “Pandemonium” ha partecipato a programmi televisivi di grande successo tra cui il Festival di Sanremo, Domenica in, Disco ring, Buon compleanno TV. Ha suonato negli album e nei tour di grandi artisti come Rocky Roberts, Wess and the Airedales, Gianni Nazzaro, Don Backy, Rino Gaetano, Mimmo Cavallo, Carmelo Zappulla.