Questa mattina a Santa Cecilia di Eboli un extracomunitario di circa 30 anni è stato bloccato per la seconda volta dagli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Daniele De Sanctis.

​L’uomo aveva ripreso a molestare alcune ragazzine nei pressi della scuola media “Virgilio“, nonostante il Trattamento Sanitario Obbligatorio a cui era stato sottoposto.

I caschi bianchi ebolitani sono intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni arrivate dalla frazione ebolitana. Una volta fermato e condotto in comando per l’identificazione, i successivi controlli sul trentenne hanno fatto emergere una situazione ancora più complessa: a suo carico, infatti, pendeva già un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

​Dopo le formalità di rito e la denuncia, la Polizia Municipale ha gestito la complessa procedura di allontanamento. L’uomo è stato inizialmente accompagnato all’ospedale “Ruggi” di Salerno per una consulenza specialistica mirata a valutare le sue condizioni psichiche.

​Subito dopo il controllo medico, è stata attivata la procedura di allontanamento coatto. Gli agenti lo hanno scortato e associato a un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) dove attenderà il rimpatrio definitivo.