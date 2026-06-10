Nel mondo delle verifiche fiscali, uno dei temi più ricorrenti riguarda chi deve essere presente quando i funzionari dell’Amministrazione finanziaria accedono nei locali dell’impresa.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10377/2026, torna sul punto e chiarisce definitivamente un aspetto spesso fonte di dubbi: la presenza del titolare non è necessaria. E, in alcuni casi, la delega può essere anche orale o addirittura successiva.

Accessi fiscali: cosa dice la legge

L’articolo 52 del Dpr 633/1972 disciplina accessi, ispezioni e verifiche. La norma è molto chiara solo su un punto: l’accesso negli studi professionali o artistici deve avvenire alla presenza del titolare o di un suo delegato.

Per tutte le altre tipologie di locali (aziende, associazioni, attività commerciali) la legge non richiede la presenza del contribuente. È sufficiente che ci sia qualcuno che rappresenti l’impresa, anche temporaneamente.

Il ruolo del delegato: forma libera e ampia flessibilità

Il processo verbale di constatazione (Pvc), che documenta ogni attività svolta dai verificatori, deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta. La prassi prevede una procura scritta, ma la giurisprudenza ha aperto a soluzioni più elastiche:

la delega può essere orale

può essere conferita telefonicamente

può essere ratificata successivamente, anche solo con la firma del Pvc

In altre parole, ciò che conta non è la forma, ma la volontà del contribuente di riconoscere il ruolo del delegato.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda riguarda una associazione sportiva dilettantistica. Durante l’accesso, il presidente non era presente. Il vicepresidente dichiarò di poter fornire la documentazione e delegò un terzo soggetto, che:

partecipò alle operazioni

collaborò con i verificatori

firmò il Pvc finale

L’associazione contestò la validità dell’intera verifica, sostenendo che il delegato non fosse stato formalmente incaricato.

La Cassazione ha respinto la tesi: se il delegato partecipa alle attività e firma il verbale, la sua presenza è validamente ratificata dal contribuente. Una conferma della linea già tracciata nel 2017: la delega orale è sufficiente, e la firma del Pvc vale come ratifica tacita.

Cosa significa in pratica per imprese e professionisti

Dalla giurisprudenza emerge un quadro molto chiaro:

La presenza del titolare è obbligatoria solo negli studi professionali o artistici , non nelle aziende.

, non nelle aziende. La delega può essere orale , anche data al telefono, purché indicata nel Pvc.

, anche data al telefono, purché indicata nel Pvc. Se il delegato ha partecipato alle operazioni senza delega formale , la sua firma sul Pvc ratifica tutto retroattivamente .

, la sua firma sul Pvc . Le verifiche svolte in presenza di un soggetto che si qualifica come delegato sono valide, salvo prova contraria.

Perché questa interpretazione è importante

La Cassazione riconosce la realtà operativa delle imprese: titolari e legali rappresentanti non sono sempre presenti in azienda. Bloccare o invalidare una verifica per un formalismo sarebbe contrario alla logica del sistema. Allo stesso tempo, la Corte tutela il contribuente: la firma del Pvc da parte del delegato non è un atto passivo, ma una scelta consapevole che conferma la volontà dell’impresa di riconoscere l’operato svolto.

La giurisprudenza, quindi, consolida un principio di buon senso: nelle verifiche fiscali conta la sostanza, non la forma. Se un delegato partecipa, collabora e firma, l’accesso è valido anche senza una delega scritta.