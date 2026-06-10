L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 193/2026, ha aggiornato le Linee tecnico-agronomiche regionali (LiTAR) per gli impianti agrivoltaici. L’aggiornamento si è reso necessario dopo le recenti modifiche della normativa nazionale che favoriscono lo sviluppo dell’agrivoltaico purché sia garantita la continuità e la redditività dell’attività agricola.

Le LiTAR contengono ulteriori requisiti tecnico-agronomici finalizzati a coordinare la scelta dei sistemi colturali con la progettazione degli impianti, al fine di massimizzare la produttività agricola nel contesto energetico prescelto e minimizzare gli impatti ambientali. L’aggiornamento mira inoltre a semplificare i procedimenti autorizzativi regionali relativi agli impianti agrivoltaici.