Oggi gli agenti della Polizia Municipale di Eboli sono intervenuti in località Santa Cecilia, nei pressi della scuola media “Virgilio”, dopo le segnalazioni arrivate da un gruppo di madri preoccupate.

​Secondo quanto ricostruito, un marocchino di circa 30 anni da qualche giorno metteva in atto condotte moleste nei pressi dell’istituto scolastico. Questa mattina l’uomo avrebbe inoltre approcciato due bambine, rendendo necessario l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine.

​Gli agenti della Municipale lo hanno prontamente bloccato e ammanettato, conducendolo presso gli uffici del Comando per le procedure di identificazione. Da successivi accertamenti, l’uomo è risultato affetto da gravi disturbi psichici. Informato il magistrato di turno ha disposto l’immediato Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).

​La posizione giuridica dell’uomo è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria: sarà denunciato per i reati di molestia alle persone e atti osceni in luogo pubblico. Gli inquirenti stanno inoltre effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare la configurabilità del reato di violenza su minori.