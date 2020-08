Rischia di annegare nel mare di Castellabate. Carabiniere fuori servizio si getta in acqua e lo salva

Un carabiniere fuori servizio ha salvato un uomo che rischiava di annegare a Castellabate.

Mario Bisignano, appuntato del Nolano ha notato un bagnante che si trovava a bordo di un canotto gonfiabile e che si è ribaltato probabilmente in seguito ad un malore.

Il malcapitato è rimasto bloccato a testa in giù ed il carabiniere si è subito tuffato in acqua per riportandolo a riva. In seguito ha praticato le operazioni di primo soccorso riuscendo a fargli espellere l’acqua ingerita.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso.

– Claudia Monaco –