In arrivo buone notizie per Polla dove da tempo preoccupa la situazione dei rifiuti depositati nell’impianto SRA – Sviluppo Risorse Ambientali in località Sant’Antuono, che giacciono lì da un notevole lasso di tempo e sono stati stimati dai tecnici dell’ARPAC Salerno in circa 12.000 metri cubi.

La Giunta Regionale della Campania ha approvato infatti un importante intervento per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Con la delibera n. 683 del 3 ottobre vengono avviate le operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti di trattamento rifiuti dismessi nei comuni di Teano, Ailano e Polla, attivando la programmazione degli interventi in danno dei soggetti inadempienti.

Un atto di responsabilità e tempestività che risponde alle gravi situazioni di rischio ambientale segnalate dai territori, in particolare dopo l’incendio del sito Campania Energia di Teano e le criticità riscontrate negli impianti Metalplast di Ailano e SRA di Polla.

“Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca e il Vicepresidente Fulvio Bonavitacola per l’impegno concreto: la Regione Campania continua a essere in prima linea nella difesa della salute pubblica e nella tutela del territorio, intervenendo con decisione dove le amministrazioni locali non dispongono delle risorse necessarie – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero -. La bonifica di queste aree rappresenta una nuova visione di sostenibilità, che sostituisce l’idea di accumulo perpetuo e discarica a cielo aperto. Una prova tangibile della vicinanza delle istituzioni regionali alle comunità campane”.

