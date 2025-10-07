Continua a Eboli la lotta agli incivili che violano le norme lasciando i rifiuti in strada.

Sono ben 26 le persone che in pochi giorni sono state sanzionate con verbali di 200 euro ciascuno per aver violato le norme sulla raccolta differenziata.

Ad immortalarli sono state le fototrappole installate in città.

“I controlli non si fermeranno – fanno sapere dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conte – e le fototrappole verranno posizionate, a sorpresa, nei punti ritenuti più critici. La tutela ambientale del nostro territorio e il decoro urbano sono una priorità assoluta. Chi non li rispetta verrà sanzionato”.