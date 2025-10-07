Arriva da Teggiano l’appello di una cittadina del centro storico che denuncia pubblicamente un atto di crudeltà contro alcuni gattini di quartiere che sarebbero morti avvelenati.

“Sono Maria Pizzi, una cittadina residente a Teggiano, denuncio pubblicamente, con grande dolore e sdegno, un atto di estrema crudeltà nel quartiere in cui abito: diversi gattini di quartiere, che io accudivo, sono stati avvelenati. Ho assistito personalmente alla sofferenza e alla morte di queste povere creature, che mostravano tutti i segni di avvelenamento deliberato” scrive la donna alla nostra redazione.

“Questa non è una tragedia, ma un atto criminale premeditato contro esseri indifesi – continua -. Sollecito il Comune, chiedendo alle autorità di Teggiano di essere consapevoli di questa situazione e di intensificare i controlli e la vigilanza nel quartiere“.

Infine il monito: “L’avvelenamento di animali è un grave reato. La collaborazione di tutti è cruciale per fermare questa barbarie e individuare i responsabili“.