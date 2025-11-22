Rifiuti nell’impianto S.R.A. a Polla. Dalla Regione un finanziamento per la rimozione e lo smaltimento
La Giunta della Regione Campania con il decreto dirigenziale numero 45 del 20 novembre ha impegnato, sulla base delle disponibilità del Bilancio regionale 2025/2027, fondi per l’esecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti e l’esecuzione delle indagini preliminari ambientali di tre siti dismessi, tra questi compare l’ex impianto “S.R.A. Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l.” situato nel comune di Polla.
L’Ente ha stanziato la somma di 2.100.000 euro.
Come specificato, con nota protocollata numero 895 del 9 settembre il Comune di Polla ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale 193 del 4 settembre, con la quale ha richiesto un intervento urgente di rimozione e smaltimento stimato in circa 5.700 tonnellate di rifiuti depositati sull’ex impianto di trattamento rappresentando l’impossibilità di sostenere l’onere economico per le attività di rimozione con le risorse finanziarie comunali e richiedendo alla Regione Campania l’attivazione di interventi sostitutivi. Successivamente con Delibera di Giunta regionale numero 683 del 3 ottobre sono stati programmati gli interventi di messa in sicurezza dei siti.
“I Comuni di Teano, Ailano e Polla hanno l’obbligo di attivare e proseguire fino al completamento le necessarie procedure amministrative e giudiziarie in danno ai soggetti obbligati, pena la revoca del finanziamento programmato” si legge ancora.
