I cavatelli sono un tipo di pasta fresca tradizionale italiana, originaria della regione della Campania.

Quelli del pastificio “I Sapori del Vallo” sono piccoli gnocchi di forma allungata, realizzati con semola di grano duro e acqua, seguendo la tradizione cilentana.

E proprio grazie alla loro forma ben si sposano con i legumi per preparare un delizioso piatto caldo per la stagione autunnale.

In questa ricetta, proposta dal pastificio sassanese i cavatelli saranno accompagnati da un sugo di legumi, un’opzione vegetariana e nutriente che esalta il sapore della pasta.

Ingredienti per un pacco di pasta da 500 grammi: 200 grammi di legumi misti (ceci, lenticchie, fagioli), 2 carote, 2 cipolle, 2 pomodori, 1 spicchio di aglio, 1 foglia di alloro, 1 cucchiaino di origano, olio d’oliva, sale e pepe.

In una pentola fate soffriggere la cipolla e l’aglio in olio d’oliva. Aggiungete le carote e i pomodori e fate cuocere per 5 minuti. Aggiungete i legumi e l’alloro e fate cuocere per 1 ora aggiungendo l’acqua necessaria. Quando i legumi saranno quasi cotti aggiungete la pasta e lasciatela cuocere insieme ai legumi. Quando il tutto sarà pronto a piacere potere unire del formaggio per rendere il piatto più cremoso.

Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676. CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –