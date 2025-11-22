“Il Black Friday darà vita in Italia ad un giro d’affari da circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici nell’intero periodo di sconti con una spesa in linea con quella registrata lo scorso anno e un uso sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale per orientare gli acquisti”.

E’ quanto afferma il Codacons in occasione del periodo di offerte e promozioni che quest’anno partirà ufficialmente il 28 novembre.

“Il 55% dei cittadini acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti (Black Friday e Cyber Monday), ma se si considera anche la fetta di indecisi e di coloro che valuteranno all’ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all’85%, stabile rispetto allo scorso anno – afferma il Codacons – La parte del leone la farà ancora una volta il web, con oltre 6 acquisti su 10 (il 65%) che saranno effettuati online sulla varie piattaforme di e-commerce, per un controvalore delle transazioni digitali di oltre 2,6 miliardi di euro. Massima attenzione tuttavia ai prezzi, con una fetta crescente di consumatori che deciderà all’ultimo se e cosa acquistare, proprio sulla base degli sconti praticati dai venditori, allo scopo di contenere il più possibile la spesa e approfittare delle migliori offerte”.

Prosegue inoltre la tendenza a sfruttare il Black Friday per anticipare i regali di Natale: in base alle stime del Codacons, ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici in occasione delle festività, consolidando così il trend degli ultimi anni che registra uno spostamento dei consumi natalizi da dicembre a fine novembre.

In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday si confermano l’abbigliamento, l’elettronica, i piccoli elettrodomestici e i prodotti per la cura della persona. Sale al 50% la quota dei consumatori interessati al comparto moda (abbigliamento, calzature, accessori) mentre il 45% degli italiani valuterà l’acquisto di prodotti elettronici (smartphone, tablet, ecc.). Il 35% opterà per piccoli elettrodomestici per la casa (con in vetta friggitrici ad aria, macchine da caffè, aspirapolveri) e il 30% per prodotti per la cura della persona.

“Irrompe nel Black Friday 2025 l’intelligenza artificiale che sarà utilizzata da una fetta crescente di italiani non solo per trovare l’offerta migliore tra quelle disponibili ma anche per guidare gli acquisti e individuare i regali più adatti da destinare ad amici e parenti” conclude il Codacons.