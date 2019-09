Fa discutere a Polla la lettera del sindaco Rocco Giuliano indirizzata ai pollesi tramite la quale il primo cittadino invita la popolazione a non buttare e smaltire rifiuti di vario genere sul territorio in modo incivile come invece sta accadendo. Sulla vicenda interviene Giovanni De Lauso, Presidente del Movimento Identitario Autonomia Meridionale.

“Il primo cittadino di Polla non ha trattato un aspetto che ritengo fondamentale in questo appello – afferma De Lauso -. Sarebbe stato utile spiegare anche cosa intende fare l’Amministrazione comunale qualora la situazione non cambi. Questi gesti incivili continuano, cosi come è sempre stato. Il problema non è nato oggi a Polla ma affonda le sue radici in tempi lontani e il sindaco lo sa“.

“Sono fermamente convinto che è responsabilità di chi amministra anche organizzare un sistema di controllo del territorio – continua Giovanni De Lauso – finalizzato a scoprire gli autori di queste azioni e infliggere loro pene molto severe ma, probabilmente, questo non conviene ai fini elettorali perché ci si inimica le persone che poi finiscono per votarti contro. Ricordo al sindaco Giuliano che far rispettare le regole a tutti (a me non sembra che la sua ultraventennale presenza alla guida dell’Ammnistrazione pollese si sia particolarmente distinta per questo) è uno dei primi doveri che ha un amministratore, anche a costo di prendere decisioni impopolari. Questi problemi non si risolvono con le letterine, il perpetrarsi di atteggiamenti ipocritamente bonari e con le pacche sulle spalle. Fare una diagnosi, giusta e puntuale, come in questo caso, senza poi dare la cura è semplicemente inutile“.

– Paola Federico –

