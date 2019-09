Padula:Vittorio Brumotti in sella alla sua bici gira in Certosa immagini per lo spot del Parco Nazionale

Vittorio Brumotti, accompagnato dalla sua inseparabile bici, fa visita anche alla Certosa di San Lorenzo a Padula, dopo essere stato sul Monte Cervati ed in altri luoghi simbolo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di diano e Alburni quali Palinuro, Santa Marina, Roscigno e Laurino.

Questo pomeriggio ha fatto tappa anche a Padula per girare delle immagini che comporranno uno spot pubblicitario per il Parco.

“Questi sono luoghi da conservare e soprattutto far conoscere di più – ha dichiarato Brumotti -. Personalmente non ero a conoscenza della Certosa ed in generale di questi luoghi incantevoli che offre il Cilento fino ad oggi“.

Diverse le persone accorse incuriosite per salutare lo spericolato appassionato di mountain bike, tra cui il sindaco di Padula Paolo Imparato e l’assessore alla cultura Filomena Chiappardo.

“Sei il benvenuto qui – ha sottolineato il primo cittadino – mi auguro tu faccia ritorno presto a Padula, di sicuro non faremo mancare l’atmosfera di ospitalità che ci ha da sempre distinto“.

– Gianluca Calenda –

