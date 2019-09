Vittorio Brumotti protagonista dello spot del Parco Nazionale. A primeggiare sarà la natura

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni avrà un testimonial d’eccezione. Sarà infatti il campione di Bike trial Vittorio Brumotti il protagonista del video promozionale che illustrerà, in modo del tutto particolare e originale, le bellezze dell’intero territorio.

Un progetto ideato dall’Ente Parco, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e del Fondo Ambiente Italiano, che impegnerà il biker e inviato di Striscia la Notizia per cinque giorni all’interno di alcuni Comuni cilentani, alla scoperta di tutti quei luoghi che lo caratterizzano e lo rendono diverso rispetto agli altri Parchi italiani.

“Il lavoro che andremo a realizzare è di grande prestigio – ha dichiarato il Presidente del Parco Nazionale Tommaso Pellegrino – Si tratta di un’opportunità unica e straordinaria che ci rende ancora più orgogliosi del nostro territorio”

Il Presidente Pellegrino ha poi ringraziato l’intero staff di Brumotti, il giornalista Vincenzo Rubano che ha permesso al biker genovese di conoscere il territorio, il Corpo dei Carabinieri Forestali e gli uomini della Capitaneria di Porto che accompagneranno Brumotti nel suo viaggio.

“L’esperienza che vivo in questi giorni è straordinaria – ha affermato – Mi sarebbe piaciuto visitare tutti i Comuni ma per una questione di ristrettezza dei tempi abbiamo deciso di riprendere i posti dove è la natura a primeggiare. Se il Cilento riesce ad unire le sue bellezze allo sport e all’uso della bicicletta potrà ottenere ottimi risultati in termini di turismo“.

“Sarà uno spot molto fashion – ha dichiarato Brumotti – perché abbiamo giocato un po’ con le immagini. È importante adeguarsi al mondo del web“.

– Maria Emilia Cobucci –