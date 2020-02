Il sindaco di Buccino, Nicola Parisi, venuto a conoscenza che sul territorio comunale sono presenti persone provenienti da Codogno, paese del Lodigiano riconosciuto come focolaio di Coronavirus, e da Piacenza, area già interessata dal contagio del virus, ritiene opportuno e necessario disporre l’ordinanza di applicazione della quarantena con sorveglianza attiva.

Così ha ordinato agli interessati di non lasciare per almeno 14 giorni l’attuale domicilio e di non avere contatti con altre persone. Le stesse persone devono seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all’emergenza in atto per il Coronavirus (COVID-19) nonché ogni disposizione in merito dal Ministero della Salute e dagli altri organi istituzionali preposti.

Parisi, in via del tutto precauzionale, ha ordinato la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura da oggi fino al 1° marzo.

– Chiara Di Miele –