Resta senza carburante e si incammina a piedi in autostrada a Sala Consilina. Fermato dalla Polstrada

Poteva finire peggio l’episodio di cui è stato protagonista questa mattina un uomo di Napoli lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Sala Consilina.

Mentre si trovava in viaggio in direzione Nord, la sua Audi Q5 è rimasta senza carburante e l’uomo ha dovuto bloccare la marcia in una piazzola di sosta. Ha, dunque, pensato di scendere e di incamminarsi a piedi, non rispettando quanto prescritto dal Codice della Strada, per raggiungere l’area di servizio “Sala Consilina Est”, distante circa 6 km dal punto in cui si è fermata l’auto. Ad attenderlo nel veicolo la moglie.

Ad un certo punto del tragitto a piedi in autostrada l’uomo è stato avvistato e fermato dal Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, il Vice Questore, dottor Francesco Minniti, insieme ad un equipaggio della locale Sottosezione di Polizia Stradale e al personale dell’Anas.

L’uomo è stato contravvenzionato e successivamente accompagnato presso l’area di servizio per fare rifornimento e ripartire. L’auto è stata recuperata grazie al carro attrezzi.

– Chiara Di Miele –