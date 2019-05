La casa del “Grande Fratello“, il reality più noto della storia delle televisione italiana, oggi ha ricevuto due ospiti speciali direttamente dal Vallo di Diano. Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace hanno infatti fatto irruzione nell’abitazione più spiata d’Italia.

Grande la sorpresa dei ragazzi che ormai da settimane sono chiusi negli spazi ricreati ad hoc a Cinecittà e che difficilmente possono ricevere visite, così come previsto dal regolamento del gioco.

Nonna Rosetta e Daniele, che da tempo si dilettano a dispensare in giro per il Paese le giuste dritte sulle ricette gastronomiche più gettonate (ormai noto il tormentone “Carbonaraaaa!” del giovane di Sala Consilina), anche al “Grande Fratello” non potevano non essere simpatici chef d’eccezione.

Rosetta e Daniele hanno bacchettato i ragazzi, colpevoli di non cucinare bene, tra cui utilizzare la salsa di pomodoro cruda sulla pasta. Per questo motivo hanno dato lezione di cucina e di galateo a tavola. Nonna Rosetta ha portato con sè anche lo zoccolo, noto come strumento di punizione dei figli turbolenti, con la scritta “Decidete voi: o cucina italiana o zoccolo!“. Non potevano mancare le espressioni e i termini dialettali tipici del Vallo di Diano, tra cui “sucuzzuni“, gli schiaffi che la nonna salese ha detto di voler suonare di santa ragione ai ragazzi del “Grande Fratello” per il disordine creato nelle camere da letto.

Poi la vera e propria lezione in cucina dove, insieme ai protagonisti del reality, gli ospiti salesi hanno preparato gli spaghetti al pomodoro.

Nonna Rosetta ormai, sempre accompagnata da Daniele o dal vero nipote Beppe Polito, viaggia tantissimo in diverse città italiane, ospite di manifestazioni importanti. Ma è diventata anche un idolo televisivo, oltre che social (ha un profilo Instagram molto seguito dai follower). Diversi, infatti, sono i programmi televisivi di cui è stata ospite negli ultimi mesi, tra cui “I soliti ignoti” condotto da Amadeus, “Italia Sì” con Marco Liorni, “Vieni da me” nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo.

L’affetto dimostratole dai valdianesi, ma anche da tantissimi altri italiani, giovani e meno giovani, cresce di pari passo al successo social dei frizzanti componenti di Casa Surace e ormai Rosetta, senza ombra di dubbio, si può definire la nonna più amata d’Italia.

– Chiara Di Miele –