Evade dai domiciliari per andare al bar. Sorpreso e arrestato dai Carabinieri a San Giovanni a Piro

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni a Piro hanno arrestato il pregiudicato 53enne I.G. ritenuto responsabile del reato di evasione.

Gli è costato caro il drink che voleva farsi al bar. Il 53enne, infatti, era da poco ristretto ai domiciliari per il reato di lesioni gravissime. I Carabinieri, durante un controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, non hanno trovato l’uomo all’interno della propria abitazione e, successivamente, lo hanno rintracciato nei pressi di un bar della zona, arrestandolo in flagranza del reato di evasione.

L’uomo è comparso questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania che ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri di San Giovanni a Piro, confermando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

– Paola Federico –