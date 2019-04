Regione Basilicata. Proclamati il nuovo Presidente Vito Bardi e i consiglieri eletti

Con la proclamazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e dei consiglieri regionali eletti, avvenuta oggi alla Corte di Appello di Potenza, è iniziata ufficialmente l’undicesima legislatura regionale, la prima che vede una coalizione di centrodestra alla guida dell’Ente lucano.

I seggi assegnati al centrodestra sono 13 (9 nella provincia di Potenza e 4 in quella di Matera), mentre 7 sono quelli guadagnati dal centrosinistra (5 per il Potentino e 2 per la circoscrizione del Materano).

I consiglieri eletti con il Presidente Bardi per il centrodestra per la provincia di Potenza sono cinque per la Lega Salvini Basilicata (Francesco Fanelli, Carmine Cicala, Massimo Zullino, Tommaso Coviello, Donatella Merra), due per Forza Italia Berlusconi per Bardi (Francesco Cupparo, Francesco Piro), uno per Idea un’altra Basilicata (Vincenzo Baldassarre). I consiglieri per il centrosinistra sono invece Carlo Trerotola in quanto a capo della coalizione arrivata seconda, il governatore uscente Marcello Pittella (lista Avanti Basilicata) e Mario Polese (Comunità Democratiche-PD). Per il Movimento 5 Stelle gli eletti sono Gianni Leggieri e Gino Giorgetti.

Per quanto riguarda la provincia di Matera nel centrodestra sono stati eletti per Forza Italia Rocco Leone, per la Lega Pasquale Cariello, per Basilicata Positiva Piergiorgio Quarto e Giovanni Vizziello per Fratelli d’Italia. Per il centrosinistra sono stati eletti nel Materano gli assessori uscenti Roberto Cifarelli (nella lista Comunità Democratiche-Pd) e Luca Braia per Avanti Basilicata. Per il Movimento 5 Stelle è stato eletto invece il consigliere uscente Gianni Perrino.

“La Giunta sarà pronta in una decina di giorni, nonostante le festività pasquali. Da oggi sono il Presidente della Basilicata, sono onorato di ricoprire questo incarico e spero di poter ricambiare la fiducia che mi ha accordato il popolo lucano. Voglio mettere in pratica quello che si è detto in campagna elettorale: sono qui per lavorare, per assicurare il contributo mio personale, della Giunta e dei consiglieri affinché si operi per il bene della Basilicata. Ci apprestiamo a proseguire un lavoro già avviato: dobbiamo tener conto che siamo di fronte a grossi problemi che vanno affrontati, ma la Regione è una macchina in corsa che non va fermata. Ci sono problemi che sono stati risolti, altri in via di risoluzione, altri che troveranno accoglimento e che potranno essere affrontati già da subito” ha affermato il nuovo governatore lucano.

“Al termine di una esperienza politico-amministrativa che conserverò tra i ricordi più cari, e nel congedarmi dalla comunità lucana alla quale ormai mi sento legata da vincoli di affetto ed amicizia rinsaldati dal lavoro quotidiano degli ultimi cinque anni, – ha dichiarato la Presidente facente funzioni uscente, Flavia Franconi – voglio rivolgere un pensiero grato ed affettuoso a tutti i dipendenti della Regione Basilicata. A quanti raccoglieranno il testimone del lavoro avviato faccio i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che si continuerà ad operare con uguale impegno ed attaccamento, per garantire il bene comune dei lucani“.

– Chiara Di Miele –

