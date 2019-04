Viabilità. Consegna dei lavori a Campagna ed Eboli per la messa in sicurezza delle strade provinciali

Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale. A fine mese vengono consegnati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile sconnesso e dissestato a Campagna e i lavori di messa in sicurezza sulla S.P. 204, innesto S.S. 18 innesto S.P. 308 – innesto S.P. 195 ad Eboli.

“Nel Comune di Campagna – precisa il Presidente della Provincia, Michele Strianese – i lavori avranno inizio presumibilmente il giorno 29 aprile e sono interventi di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile sconnesso e dissestato sulla S.P. 31/a-b-c: innesto S.S. 91 (Quadrivio di Campagna) – località Pietra di Mastro Agostino. L’importo netto dei lavori è di 40.715,11 euro. Nel Comune di Eboli sulla S.P. 204: innesto S.S.18 innesto S.P. 308 – innesto S.P. 195, avranno inizio presumibilmente il 2 maggio i lavori di messa in sicurezza per un importo netto di 58.315,71 euro”.

“Procediamo senza sosta – conclude Strianese – con gli interventi manutentivi sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità”.

– Chiara Di Miele –