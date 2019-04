Scoperti veicoli abbandonati in aree boscate tra Sapri, Padula e Buccino. Sanzioni per i proprietari

I Carabinieri Forestali delle Stazioni di Sapri, Padula e Buccino, durante servizi di pattugliamento fuori dai centri abitati. hanno riscontrato l’abbandono di autoveicoli in aree boscate.

In particolare sono stati ritrovati automezzi, tra cui anche un camion, in totale stato di abbandono e in condizioni di rischio per l’ambiente in quanto, da alcuni di essi, potevano fuoriuscire liquidi dal motore o dalle batterie.

I mezzi, ritrovati in zone non frequentate e lungo la viabilità secondaria, erano invasi da piante ed arbusti, con pneumatici sgonfi e privi di molte parti della carrozzeria, segni che le carcasse erano state abbandonate da tempo. In un veicolo sono stati addirittura trovati pezzi di ricambio e batterie esauste.

I militari sono riusciti, comunque, a rilevare i numeri di telaio degli automezzi, privi di targa, e da essi, a seguito di indagini effettuate, si è potuto risalire ai proprietari.

Sono state così elevate sanzioni amministrative pari a 1666,67 euro per ciascuno dei proprietari per il mancato invio del veicolo a regolare smaltimento. Ai proprietari è stata poi imposta la rimozione dei mezzi e l’invio ai centri di smaltimento autorizzati.

