Regionali in Campania. De Luca su La7 ironizza su Fico:”Se il buongiorno si vede dal mattino, buonanotte!”
Sabato pomeriggio il Partito democratico ha ufficializzato la candidatura di Roberto Fico alla Presidenza della Regione Campania. La reazione del Presidente uscente Vincenzo De Luca non si è fatta attendere ed è giunta questa mattina alla televisione dove era ospite a “L’Aria che tira” su La7.
“Ho ascoltato anche ieri l’annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l’ufficiale che ha celebrato. Se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte. Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno fatto una fuga in avanti e non va bene” ha affermato in merito alla presentazione di Fico ieri a Napoli alla presenza di Giuseppe Conte.
“Ho visto che è arrivato e ci ha illuminato di immenso” ha proseguito De Luca con ironia e poi non ha mancato una stoccata al Pd e al suo mancato invito alla Festa dell’Unità: “Non mi hanno invitato ed hanno mantenuto il livello di cafoneria“.
Nel corso del programma De Luca ha ribadito che è resta in attesa dei programmi, “altrimenti è politica politicante“.