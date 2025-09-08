Sabato pomeriggio il Partito democratico ha ufficializzato la candidatura di Roberto Fico alla Presidenza della Regione Campania. La reazione del Presidente uscente Vincenzo De Luca non si è fatta attendere ed è giunta questa mattina alla televisione dove era ospite a “L’Aria che tira” su La7.

“Ho ascoltato anche ieri l’annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l’ufficiale che ha celebrato. Se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte. Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno fatto una fuga in avanti e non va bene” ha affermato in merito alla presentazione di Fico ieri a Napoli alla presenza di Giuseppe Conte.

“Ho visto che è arrivato e ci ha illuminato di immenso” ha proseguito De Luca con ironia e poi non ha mancato una stoccata al Pd e al suo mancato invito alla Festa dell’Unità: “Non mi hanno invitato ed hanno mantenuto il livello di cafoneria“.

Nel corso del programma De Luca ha ribadito che è resta in attesa dei programmi, “altrimenti è politica politicante“.