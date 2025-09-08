Continua la battaglia dei residenti nella frazione Silla di Sassano che chiedono con forza maggiore sicurezza lungo le Provinciali che attraversano la frequentata zona commerciale del paese. Lanciano oggi un nuovo appello alle Istituzioni e in particolare al Comune dopo la petizione lanciata e promossa lo scorso 31 luglio e che può essere ancora sottoscritta da chiunque tenga a cuore la sicurezza e il benessere di chi vive in questo territorio.

A luglio era stata protocollata alla Provincia e ai Comuni di Sassano, Monte San Giacomo, Teggiano, Sala Consilina e Padula una richiesta urgente di interventi di messa in sicurezza di quattro Provinciali (SP 11i, SP 11f, SP 51a e SP 78), mettendo in evidenza il pericolo rappresentato dalla elevata velocità, dalle corse clandestine notturne, ma anche dall’assenza di dossi e di segnaletica orizzontale e verticale usurata oltre che da attraversamenti pedonali non protetti. Si ricorda che lungo la SP 51a, che passa davanti all’ingresso del Plesso scolastico di Silla, i promotori della petizione lamentavano che gli studenti ogni giorno transitano senza alcuna forma di protezione.

Giorni fa il Settore Viabilità della Provincia di Salerno ha ufficialmente risposto al Comune e ai promotori della petizione chiarendo che la manutenzione della segnaletica lungo le Provinciali che ricadono nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti è di competenza del Comune stesso. Inoltre per poter definire eventuali interventi a carico della Provincia è necessario che il Comune di Sassano trasmetta la documentazione relativa alla delimitazione del centro abitato relativamente ai tratti di SP o SR di competenza provinciale. Solo successivamente il Settore Viabilità potrà procedere ad interventi di ripristino. “Ad oggi il Comune di Sassano – scrive il Dirigente del Settore Viabilità – pur essendo stato compulsato in passato non ha ancora provveduto a trasmettere la richiesta delimitazione di centro abitato, pur essendo vigente l’obbligatorietà di tale adempimento“.

Dopo l’ultimo incidente mortale che nella notte tra venerdì e sabato ha macchiato ancora di sangue la Provinciale al centro della frazione Silla e che ha visto la morte del giovane Francesco Comuniello i residenti oggi chiedono con maggiore forza più sicurezza e manutenzione lungo le strade che troppe volte sono state scenario di drammatici schianti.

Questa mattina un’altra lettera è stata protocollata al Comune di Sassano da chi sta portando avanti la raccolta firme che è ancora disponibile in questi punti: Ottica Punti di Vista a Silla, Stazione distribuzione carburanti Esso a Silla, Stazione distruzione carburanti Agip a Silla, Wine Bar a Trinità, Studio Tecnico Ingeo a Sassano, Dorado Gioielli a Silla, Frequenze scuola di musica a Silla, Bar Paladino a Sala Consilina, Caseificio La Luciana a Silla.

“La mancata trasmissione della delimitazione del centro abitato da parte del Comune di Sassano sta ostacolando la programmazione e l’esecuzione degli interventi di manutenzione e segnaletica sulle Provinciali citate nella precedente missiva del 31 luglio – scrivono i promotori -. Come sottolineato dalla Provincia dl Salerno, tale adempimento è obbligatorio e l’inadempienza risulta già oggetto di reiterati solleciti. La formalizzazione e trasmissione di tale atto è indispensabile per consentire l’installazione di segnaletica adeguata orizzontale e verticale, implementare dispositivi di moderazione del traffico (dissuasori di velocità, dossi, strisce pedonali), garantire la sicurezza stradale e la viabilità delle aree urbane. Sollecitiamo l’Ente a trasmettere la documentazione entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione di questo sollecito così da permettere alla Provincia di procedere con gli interventi necessari nell’ambito dell’Accordo Quadro 2025“.

