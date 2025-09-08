Il 10 settembre a partire dalle 23 sul territorio comunale di Teggiano verrà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida.

Il trattamento sarà messo in atto da personale specializzato con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee, utilizzando prodotti registrati e autorizzati dal Ministero della Salute a base di piretroidi di sintesi in formulazioni a basso impatto ambientale.

La popolazione è invitata a collaborare evitando di esporre all’aperto alimenti e indumenti e mettendo al riparo animali domestici e da compagnia.

Inoltre si consiglia di chiudere finestre e balconi durante l’esecuzione dell’intervento e lavando accuratamente frutta e verdura coltivate in orti e giardini nel centro abitato.