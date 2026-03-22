Referendum Giustizia 2026. L’affluenza nel salernitano
Gli elettori sono chiamati ad esprimersi per il Referendum confermativo della legge costituzionale su “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, la cosiddetta riforma della Magistratura approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025.
Si tratta di un Referendum per il quale non è previsto il raggiungimento del quorum (50%+1) e il risultato sarà determinato dalla maggioranza dei voti espressi, indipendentemente dal numero dei votanti.
I dati dell’affluenza:
|PAESE
|22 marzo
ore 12.00
|22 marzo
ore 19.00
|
22 marzo
ore 23.00
|
23 marzo
ore 15.00
|%
|%
|%
|%
|CAMPANIA
|10,96
|AGROPOLI
|13,51
|ALBANELLA
|9,71
|ASCEA
|10,95
|ALTAVILLA SILENTINA
|10,51
|AQUARA
|7,54
|ATENA LUCANA
|5,24
|AULETTA
|9,16
|BATTIPAGLIA
|12,65
|BELLIZZI
|12,09
|BELLOSGUARDO
|8,54
|BUCCINO
|9,05
|BUONABITACOLO
|8,80
|CAGGIANO
|8,83
|CAMEROTA
|8,67
|CAMPAGNA
|9,24
|CAMPORA
|15,15
|CANNALONGA
|10,01
|CAPACCIO PAESTUM
|10,44
|CASAL VELINO
|11,61
|CASALBUONO
|10,28
|CASALETTO SPARTANO
|6,85
|CASELLE IN PITTARI
|6,84
|CASTEL SAN LORENZO
|8,31
|CASTELCIVITA
|7,57
|CASTELLABATE
|9,10
|CASTELNUOVO CILENTO
|9,07
|CELLE DI BULGHERIA
|8,20
|CENTOLA
|8,19
|CERASO
|9,55
|CICERALE
|9,85
|COLLIANO
|7,20
|CONTRONE
|11,47
|CONTURSI TERME
|11,30
|CORLETO MONFORTE
|9,84
|CUCCARO VETERE
|7,50
|EBOLI
|11,97
|FELITTO
|9,36
|GIOI
|10.26
|GIUNGANO
|10,08
|ISPANI
|12,87
|LAUREANA CILENTO
|11,56
|LAURINO
|6,47
|LAURITO
|8,97
|MOIO DELLA CIVITELLA
|8,30
|MONTANO ANTILIA
|9,57
|MONTE SAN GIACOMO
|8,66
|MONTECORICE
|10,47
|MONTECORVINO PUGLIANO
|12,09
|MONTECORVINO ROVELLA
|9,32
|MONTEFORTE CILENTO
|7,79
|MONTESANO SULLA MARCELLANA
|7,48
|MORIGERATI
|8,87
|NOVI VELIA
|10,23
|OGLIASTRO CILENTO
|11,51
|OLIVETO CITRA
|9,22
|OMIGNANO
|9,85
|OTTATI
|9,38
|PADULA
|7,97
|PALOMONTE
|8,18
|PERDIFUMO
|8,88
|PERTOSA
|10,63
|PETINA
|7,81
|PIAGGINE
|8,64
|PISCIOTTA
|8,88
|POLLA
|8,85
|POLLICA
|12,21
|PONTECAGNANO FAIANO
|12,98
|POSTIGLIONE
|10,85
|RICIGLIANO
|6,82
|ROCCADASPIDE
|7,88
|ROCCAGLORIOSA
|9,21
|ROFRANO
|8,25
|ROMAGNANO AL MONTE
|10,48
|ROSCIGNO
|11,02
|SACCO
|8,90
|SALA CONSILINA
|9,50
|SALENTO
|8,80
|SALERNO
|12,58
|SALVITELLE
|9,98
|SAN GIOVANNI A PIRO
|11,19
|SAN GREGORIO MAGNO
|8,25
|SAN PIETRO AL TANAGRO
|10,11
|SAN RUFO
|8,90
|SANT’ANGELO A FASANELLA
|9,73
|SANT’ARSENIO
|11,73
|SANTA MARINA
|9,97
|SANZA
|8,97
|SAPRI
|12,85
|SASSANO
|8,85
|SERRE
|14,62
|SESSA CILENTO
|11,08
|SICIGNANO DEGLI ALBURNI
|9,82
|STELLA CILENTO
|10,15
|STIO
|6,45
|TEGGIANO
|8,96
|TORCHIARA
|11,91
|TORRACA
|12,05
|TORRE ORSAIA
|8,26
|TORTORELLA
|7,36
|TRENTINARA
|8,42
|VALLE DELL’ANGELO
|10,15
|VALLO DELLA LUCANIA
|13,41
|VIBONATI
|12,51